У Варшаві російських фанів затримують за вуса та капюшони

Майже всі вони сьогодні вранці були випущені на свободу, але частина оштрафована за спробу ввести поліцію в оману щодо своєї особи.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-секретаря поліції Варшави Мачея Карчинського.

Російська збірна напередодні поступилася команді Греції в завершальному матчі групового етапу Євро-2012 з рахунком 0:1 і не вийшла в чвертьфінал.

"41 особу було затримано перед матчем у районі зони для уболівальників. Другу групу - 31 особу – біля околиць Національного стадіону. Це росіяни", - сказав М.Карчинський, уточнивши, що виявлені при них предмети не є забороненими. За його словами, затримані ходили вулицями міста в капюшонах, у деяких при собі були накладні вуса і пейси.

"Припускаю, що з метою конспірації", - сказав представник поліції.

Крім того, в деяких затриманих були з собою бавовняні будівельні рукавички, петарди і навіть боксерські капи (захист для порожнини рота).

За попередніми даними, один із затриманих залишається під вартою, оскільки в поліції викликали сумніви його документи. Ще один росіянин був затриманий на стадіоні після того, як підпалив фаєр, заборонений до пронесення на спортивний об'єкт.

Всі інші нечисленні затримання пов'язані з надмірним вживанням алкоголю і конфліктами, що виникали на цьому грунті.