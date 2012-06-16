У київській фан-зоні Євро-2012 сьогодні фестиваль вуличного графіті
14:55, 16 червня 2012Спорт
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Сьогодні, 16 червня, відвідувачі фан-зони в Києві матимуть можливість позмагатися у здібностях з малювання - там відбудеться фестиваль вуличного графіті.
Фан-зону окупують майстри графіті
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Також впродовж дня відвідувачів розважатимуть гурти «Веселі вуйки» та «Veksklaesky band».
Увечері на території фан-зони транслюватимуть матчі Греція – Росія (Варшава) та Чехія – Польща (Вроцлав). Свої прогнози стосовно результату матчів традиційно віщуватиме кнур Фунтік.
Як і щовечора, напередодні та після трансляції матчів, на головній сцені фан-зони виступатимуть дівчата з Red Foxes та діджеї, зазначається в повідомленні.
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