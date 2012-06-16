У київській фан-зоні Євро-2012 сьогодні фестиваль вуличного графіті

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Також впродовж дня відвідувачів розважатимуть гурти «Веселі вуйки» та «Veksklaesky band».

Увечері на території фан-зони транслюватимуть матчі Греція – Росія (Варшава) та Чехія – Польща (Вроцлав). Свої прогнози стосовно результату матчів традиційно віщуватиме кнур Фунтік.

Як і щовечора, напередодні та після трансляції матчів, на головній сцені фан-зони виступатимуть дівчата з Red Foxes та діджеї, зазначається в повідомленні.