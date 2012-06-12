Азаров вже ставить коньяк на перемогу України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в коментарі журналістам.

«Я теж переконаний в нашій перемозі і за це переживатиму й уболіватиму. От є якась така упевненість - що наші виграють. Бо вдома повинні й рідні стіни допомагати нашій збірній, і в України є унікальний шанс заявити про себе в Європі», - сказав М.Азаров.

При цьому він наголосив, що збірна Франції є найсильнішою серед усіх команд-учасниць фінальної частини Євро-2012.

"Якщо дивитися об`єктивно, то це, напевно, найсильніша команда. Якщо ми в неї виграємо, то в нас дуже великі заявки", - сказав М.Азаров.

Прем`єр зазначив, що постарається бути присутнім 15 червня на матчі між збірними України і Франції в Донецьку, і не проти побитися об заклад з французькими уболівальниками про перемогу української команди, але цього разу не на пляшку пива, а на пляшку коньяку.

«Поб’юся об заклад – тільки на коньяк. На гарний коньяк обов`язково закладуся», - сказав М.Азаров.

Відповідаючи на запитання журналістів, М.Азаров сказав, що не жалкує про те, що напередодні гри української збірної зі Швецією заклався зі шведським уболівальником тільки на пляшку пива, а не на ящик. (М.Азаров побився об заклад, що українська збірна переможе шведську - УНІАН).

«Ні, не можна ж шведів розоряти. Вони у нас бачте які, приїхали, на острові розташувалися», - сказав М.Азаров.

При цьому він повідомив, що програну пляшку пива від шведського уболівальника не одержав.

«Треба знайти цього шведа. Він сховався, напевно», - з посмішкою сказав М.Азаров

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в матчі фінальної частини Євро-2012 збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і очолила групу D за результатами першого туру.