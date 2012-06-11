Двом російським фанам заборонили відвідувати матчі у Вроцлаві

Окрім того, відповідно до вироку, вони мають заплатити по 2 тис. злотих штрафу.

Про це з посиланням на польську Gazeta.pl.повідомляє ZIK.

«У неділю вроцлавський суд ухвалив вирок про заборону доступу на масові заходи двом особам – 27-річному чоловікові і 41-річній жінці», – розповів представник Нижньо-Сілезького воєводського управління поліції Каміль Ринкієвіч.

Поліція також встановлює прізвища інших росіян, які брали участь в побитті стюардів на міському стадіоні у Вроцлаві під час матчу Росія-Чехія. Після цього зіткнення один із стюардів потребував медичної допомоги. Польські поліцейські вже ідентифікували на відеозаписах обличчя російських фанатів, котрі брали участь у побитті і зараз встановлюють їх прізвища. Вроцлавська прокуратура вже надала згоду на публікацію фотографій шести найбільш агресивних вболівальників, їхні фото вже отримали прикордонники.

У зв’язку з агресивною поведінкою російських вболівальників під час матчу у Вроцлаві УЄФА розпочало дисциплінарні процедури щодо Російської Футбольної Федерації. Російські вболівальники кидали з трибун фаєри і вивісили заборонені плакати.

Четверо інших росіян від п’ятниці очікують в поліції на допит у справі бійки у вроцлавському ресторані. Їм ймовірно будуть інкримінувати пошкодження приватного майна і нанесення побоїв.