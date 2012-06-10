Міліція знайшла злодія, який обібрав журналістку біля фан-зони

Про це УНІАН повідомили у столичній міліції.

За їх даними, журналістка телеканалу «СТБ» Ольга Червакова 9 червня о 22.40 звернулася до чергової частини Шевченківського райуправління київської міліції по спецлінії «102» та повідомила, що під час підготовки сюжету поблизу фан-зони її обікрали.

«Завдяки злагодженій роботі працівників міліції метрополітену за кілька хвилин було затримано підозрюваного у скоєнні злочину», - йдеться в повідомленні. Злочинцем виявився раніше двічі судимий за подібні крадіжки і востаннє звільнений на волю в 2011 році за амністією мешканець Києва 1981 року народження.

На даний час підозрюваного затримано. Відносно нього порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Проводиться подальша перевірка на причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів на території міста Києва.

При цьому столична міліція спростувала інформацію, поширену деякими інтернет-виданнями, що з початку футбольного чемпіонату Євро-2012 в Києві зафіксовано численні звернення громадян та іноземців відносно крадіжок.