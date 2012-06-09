У Попова кажуть, що шведи задоволені табором

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це він сказав на брифінгу, зазанчивши, що сьогодні особисто переконався у тому, що шведські вболівальники задоволені проживанням у фан-кемпінгу.

«Я щойно повернувся з Труханового острова, де спілкувався з фанами, що вже заселилися у кемпінгу. Їхні враження позитивні. Уже завтра ми чекаємо на так званий «караван кохання» – так його називають шведські вболівальники. До речі, саме у Києві шведи планують встановити власний рекорд – зібрати у фан-таборі понад 5 тисяч фанатів. У такій великій кількості вони зберуться вперше», – сказав О.Мазурчак.

Президент фан-організації вболівальників Королівства Швеція «Camp Sweden» Ола Шьостетд підтвердив, що шведи абсолютно задоволені умовами перебування у Києві, йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.