Поляки і греки зіграли внічию

Стартовий поєдинок Євро-2012 між збірними Польщі та Греції завершився в нічию 1:1.

Як передає кореспондент УНІАН, у першому таймі гри на 17 хвилині рахунок відкрив гравець збірної Польщі Роберт Левандовський. Після цього в другій половині тайму арбітр ухвалив неоднозначне рішення, коли показав другу жовту і автоматично червону картку гравцю збірної Греції.

Крім цього наприкінці першої половини гри арбітр не призначив пенальті у ворота команди Польщі за гру рукою у своєму штрафному майданчику.

Незважаючи на це, на початку другої половини гри, а саме на 51 хвилині, грекам, які грали у меншості, вдалося зрівняти рахунок. Більше того, ще за кілька хвилин голкіпер збірної Польщі у своєму карному майданчику порушив правила проти нападника збірної Греції, за що арбітр вилучив воротаря польської команди і призначив пенальті.

Однак капітан збірної Греції не реалізував 11-метровий штрафний удар. Після цього обидві команди, дограючи матч у неповних складах, мали гольові моменти, проте не скористалися ними, і матч-відкриття Євро-2012 так і закінчився з рахунком 1:1.

Відповідно, після цієї гри збірні Польщі та Греції набрали по 1 очку.

О 21:45 за київським часом розпочнеться матч інших двох команд у групі А між збірними Росії та Чехії.