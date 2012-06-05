Синоптики обіцяють, що 11 червня дощу не буде

13:19, 05 червня 2012
Спорт
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У Києві 11 червня, в день проведення першого в столиці матчу Євро-2012, дощ не очікується.  

Кульбіда

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.

За його словами, температурний режим цього дня буде помірним – 24-26 градусів тепла вдень зі зниженням на 2-4 градуси ввечері.

Загалом, як зауважив М.Кульбіда, погода для проведення матчу цього дня буде сприятливою.

Як повідомлялося, матчі Євро-2012 пройдуть у чотирьох польських та чотирьох українських містах з 8 червня по 1 липня.

 

 

 

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