Збірна Італії може знятися з Євро будь-якої миті

Про це заявив головний тренер збірної Чезаре Пранделлі, пише «Чемпіон» з посиланням на Rai Sport.

"Я не прихильник передчасних і необдуманих жорстких заходів. Мені дуже неприємно говорити про ці речі, а не про футбол. Але якщо буде потрібно, збірна Італії готова знятися з чемпіонату Європи", - сказав Ч.Пранделлі.

Як повідомлялося, наприкінці травня італійська поліція заарештувала 19 осіб за підозрою в організації договірних матчів. Серед затриманих тренери, функціонери, футболісти Серії А i B, та кілька громадян Угорщини.