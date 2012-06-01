Збірна Італії може знятися з Євро будь-якої миті
15:07, 01 червня 2012Спорт
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Збірна Італії готова в будь-який момент знятися з майбутнього Євро-2012 через скандал з договірними матчами в країні.
|Збірна Італії з футболу може відмовитися від участі в Євро-2012. Фото з сайту footballfan.com.ua
Про це заявив головний тренер збірної Чезаре Пранделлі, пише «Чемпіон» з посиланням на Rai Sport.
"Я не прихильник передчасних і необдуманих жорстких заходів. Мені дуже неприємно говорити про ці речі, а не про футбол. Але якщо буде потрібно, збірна Італії готова знятися з чемпіонату Європи", - сказав Ч.Пранделлі.
Як повідомлялося, наприкінці травня італійська поліція заарештувала 19 осіб за підозрою в організації договірних матчів. Серед затриманих тренери, функціонери, футболісти Серії А i B, та кілька громадян Угорщини.
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