”Челсі” призначив нового тренера

Футбольний клуб "Челсі" офіційно оголосив про призначення 51-річного ізраїльтянина Аврама Гранта головним тренером. Грант, який посідав посаду спортивного директора команди, змінив на цій посаді португальця Жозе Моурінью, про відставку якого стало відомо в ніч з 19 на 20 вересня, передає Reuters.

У повідомленні, поширеному прес-службою "Челсі", не уточнюється, як довго ізраїльтянин керуватиме командою. Швидше за все, Грант виконуватиме обов`язки головного тренера до підписання контракту з одним з провідних європейських фахівців. Кандидатами на пост наставника "Челсі" називаються такі відомі тренери як Хуанде Рамос і Дідьє Дешам.

Обов`язки помічника Гранта виконуватиме Стів Кларк.

Лента.ру