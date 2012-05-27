У кримському велосипеді кожна деталь 1:2

Як передає кореспондент УНІАН, велосипед, заввишки 2 метри і завдовжки 3,5 метри, зібрали протягом тижня з підручних матеріалів умільці однієї із сімферопольських фірм, які займаються зовнішньою рекламою.

«Розмір велосипеда один до двох, усі деталі відтворені в оригіналі – ланцюг від мотоцикла, рама з металевих труб, сидіння спеціально виливалося з пластмаси. Це повністю ручна робота, ексклюзив, - сказав автор ідеї гігантського велосипеда Павло Павленко. – Пам'ятник – це заклик до того, щоб люди пересаджувалися на екологічно чистий вид транспорту».

Також у рамках «Велодня» в Сімферополі близько 200 городян влаштували велопробіг, проїхавшись на велосипедах міськими вулицями.

«Ми хочемо показати, що велосипедистів у місті багато, нас треба поважати як учасників дорожнього руху», - зазначив організатор велопробігу сімферополець Микола Александров.

Крім того, в рамках спортивного свята була відкрита тимчасова виставка велосипедів радянського і пострадянського періоду. Організаторам вдалося зібрати 17 старовинних експонатів, їх розділили на три категорії: дитячі, підліткові і дорослі.

Серед експонатів такі відомі марки велосипедів як: «Зайчик», «Аист», «Україна», «Тиса», «Супутник», «Орльонок».

Акція «Велодень» 26 травня пройшла 50-ти містах України.