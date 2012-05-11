Луческу: Ми добилися перемоги, бо були впевнені, що найкращі

Після останнього матчу Прем'єр-ліги сезону 2011/12 на «Донбас Арені», в якому донецький «Шахтар» оформив собі чемпіонство, Мірча Луческу поділився враженнями з журналістами:

«Можу відзначити, що вигравати чемпіонат стає все складніше. Наші опоненти теж постійно ростуть, і в наступному чемпіонаті вони спробують наблизитися до нас, до ритму, який ми задали. Це був складний чемпіонат. Ми практично постійно знаходилися за «Динамо» (Київ). Це було дуже важко. І було складно ті очки, які ми втратили, відновити. Ми добилися перемоги в цьому чемпіонаті, тому що були впевнені, що найкращі, і в кожній грі це демонстрували», цитує Луческу офіційний сайт гірників.

Тренер сподівається, що команда продовжить переможний темп, і чекає на гучні перемоги.