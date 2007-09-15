Португалія допомогла б Україні будувати стадіони

Португалія може допомогти Україні в будівництві інфраструктури під час підготовки до Євро-2012. Про це в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» заявив голова португальського Агентства з інвестицій і зовнішньої торгівлі (AICEP) Базиліу ОРТА.

За його словами, у португальських компаній є великий досвід залучення концесій і будівництва стадіонів, що могло б допомогти Україні готуватися до Євро-2012.

«Як ви знаєте, у нашій країні проводився чемпіонат Європи з футболу 2004 року, ми збудували десять нових стадіонів. А тепер свій досвід (менеджменту, будівництва транспортної інфраструктури, обслуговування) передаємо як бразильцям, так і господарям найближчого чемпіонату Європи - Швейцарії та Австрії», - сказав Б.ОРТА.

Він наголосив, що Португалія має конкурентоспроможну будівельну галузь. «Португальські будівельні фірми працюють в Алжирі, Марокко, Бразилії, навіть в США», - повідомив Б.ОРТА, додавши, що якщо в Україні оголошуватимуться міжнародні тендери, Португалія із задоволенням братиме в них участь.

Крім того, Б.ОРТА висловив сподівання на тіснішу співпрацю португальських і українських підприємців.

«Ми хотіли б прийняти в Португалії місію українських підприємців. Підготувати їхню зустріч з португальськими колегами, які зацікавлені в співробітництві, - розповів Б.ОРТА. - А через рік могла б відбутися поїздка португальських бізнесменів до України».