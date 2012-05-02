Янукович-молодший переміг на етапі ЧУ з позашляхового спорту

Про це кореспонденту УНІАН повідомили організатори змагань, результати яких були оголошені сьогодні в Кременчуці Полтавської області.

В.Янукович став переможцем у категорії ТР2 - спеціально посилені для трофі позашляховики. Він виступив на автомобілі Toyota FJ Cruiser.

Янукович-молодший - майстер спорту в категорії «автоспорт». У 2010 і в 2011 роках вигравав найскладніші позашляхові гонки України «АТЛ-Трофі» і Ukraine Trophy у категорії ТР3 (найбільш модифіковані позашляховики). Є членом президії Автомобільної федерації України.

З 27 по 29 квітня в Кременчуці пройшов перший етап чемпіонату України з позашляхового спорту – Barsuk-Trophy 2012.

Базовий табір змагань був розбитий у селі Омельник, а 300 кілометрів маршруту проходили по Кременчуцькому й Глобинському районах.

У змаганнях брали участь команди практично зі усіх регіонів України.