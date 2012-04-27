Футболісту Чехії на дискотеці зламали ніс
Похід на дискотеку в Кельні завершився для захисника збірної Чехії та німецького футбольного клубу "Байєр" Міхала Кадлеца переломом носа, повідомляє РІА Новости з посиланням на Diepresse.com.
Усуботуввечерінаодній здискотекКельнаневідомінапалина 27-річногофутболіста.Інформаціюпро подіюпідтвердивдиректор "Байєра" позв'язкахзгромадськістюМайнольфШпрінк.
Повідомляється,що потерпілийвранцівп'ятницюплануєприйтивполіцію,щоб написатизаявунахуліганів.Клубнадастьфутболістовіповнуправовупідтримку інаймеадвоката.Представники "Байєра" заявили,щовони мають намірзавестикримінальнутацивільну справу.
Підозрюванічислятьсявархівахмісцевоїполіції як"спортивніхулігани".Менеджерфутбольногоклубу"Кельн"КлаусХорстманнсуворозасудив цейвчинокфанатіві вжевибачивсяпередпостраждалим тайогоклубом.
УпонеділоквкельнськоїлікарніКадлецбулазробленаопераціяназламаномуносі.Футболіст,швидше за все, зіграєв спеціальніймасців 33-му турічемпіонату Німеччиниз "Ганновером".