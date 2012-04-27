Футболісту Чехії на дискотеці зламали ніс

Похід на дискотеку в Кельні завершився для захисника збірної Чехії та німецького футбольного клубу "Байєр" Міхала Кадлеца переломом носа, повідомляє РІА Новости з посиланням на Diepresse.com.

Усуботуввечерінаодній здискотекКельнаневідомінапалина 27-річногофутболіста.Інформаціюпро подіюпідтвердивдиректор "Байєра" позв'язкахзгромадськістюМайнольфШпрінк.



Повідомляється,що потерпілийвранцівп'ятницюплануєприйтивполіцію,щоб написатизаявунахуліганів.Клубнадастьфутболістовіповнуправовупідтримку інаймеадвоката.Представники "Байєра" заявили,щовони мають намірзавестикримінальнутацивільну справу.



Підозрюванічислятьсявархівахмісцевоїполіції як"спортивніхулігани".Менеджерфутбольногоклубу"Кельн"КлаусХорстманнсуворозасудив цейвчинокфанатіві вжевибачивсяпередпостраждалим тайогоклубом.



УпонеділоквкельнськоїлікарніКадлецбулазробленаопераціяназламаномуносі.Футболіст,швидше за все, зіграєв спеціальніймасців 33-му турічемпіонату Німеччиниз "Ганновером".

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