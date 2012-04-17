Алієв про «ДТП» із Шевченком: Це маячня

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що в центрі Києва, на вулиці Грушевського, автомобіль Range Rover Андрія Шевченка, "наздогнав" ззаду BMW іншого динамівця Олександра Алієва.

Півзахисник же "Динамо" Алієв у коментарі газеті Сегодня зазначив, що авто Шевченка не таранило його машину і спростував факт ДТП. Олександр сказав : "Це маячня".

У ДАІ Києва також повідомили, що така аварія зафіксована не була.

Шевченко у коментарі dynamo.kyiv.ua пояснив, звідки взялася інформація про "аварію".

"Ніякої аварії не було і в помині! Коли я їхав на зустріч з дітьми в одну з лікарень Києва, мене зупинив співробітник ДАІ. У момент же, коли ми з ним розмовляли, слідом їхав Саша Алієв. Він, зрозуміло, знає мій автомобіль. Сашко вирішив зупинитися та дізнатися, чи все в порядку. В результаті, через кілька хвилин ми обидва продовжили свій шлях до місця благодійного заходу", - сказав Шевченко.