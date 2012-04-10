Янукович проведе нараду щодо заявки на проведення зимової Олімпіади-2022
14:52, 10 квітня 2012Спорт
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Про це поінформував президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка після зустрічі з В.Януковичем.
|Сергій Бубка готується до наради у Львові
Керівник НОК наголосив, що участь глави держави в нараді щодо Олімпіади-2022 є підтвердженням зацікавленості влади у проведенні такого масштабного спортивного заходу.
С.Бубка також зазначив, що Львів є дуже цікавим містом у контексті можливого проведення Олімпіади-2022. «Коли ми залучали іноземних експертів щодо допомоги у розробці плану підготовки, вони були вражені цим чудовим і красивим містом. Нам дуже приємно, що є таке місто, що є недалеко від нього Карпати - і все це ми повинні ув’язати в одну концепцію, в один майстер-план», - сказав С.Бубка.
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