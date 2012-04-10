Янукович проведе нараду щодо заявки на проведення зимової Олімпіади-2022

Як зазначив С.Бубка, під час наради у Львові 12 квітня члени НОК докладно поінформують її учасників про хід підготовки України до подання заявки на проведення Олімпійських ігор. Також будуть сплановані подальші кроки, необхідні для подання наступного року цієї заявки.

Керівник НОК наголосив, що участь глави держави в нараді щодо Олімпіади-2022 є підтвердженням зацікавленості влади у проведенні такого масштабного спортивного заходу.

С.Бубка також зазначив, що Львів є дуже цікавим містом у контексті можливого проведення Олімпіади-2022. «Коли ми залучали іноземних експертів щодо допомоги у розробці плану підготовки, вони були вражені цим чудовим і красивим містом. Нам дуже приємно, що є таке місто, що є недалеко від нього Карпати - і все це ми повинні ув’язати в одну концепцію, в один майстер-план», - сказав С.Бубка.