Результати матчів Ліги Європи

Металіст залишає Лігу Європи, а півфінал повністю переїжджає на Піренейський півострів

ЗакінчилисячвертьфінальніматчіЛігиЄвропи



Ганновер- Атлетіко1:2.(Першийматч1:2)



Металіст -Спортинг1:1 (1:2)



Атлетик-Шальке042:2(4:2)



Валенсія- АЗ4:0(1:2) *** Тож у цілковито "піренейському" півфіналі грають Атлетіко - Валенсія Спортинг - Атлетик Півфінальні зустрічі Ліги Європи пройдуть 19 і 26 квітня. Фінал відбудеться 9 травня в Бухаресті.

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