Результати матчів Ліги Європи

06:59, 06 квітня 2012
Спорт
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Металіст залишає Лігу Європи, а півфінал повністю переїжджає на Піренейський півострів

Ліга Європи

ЗакінчилисячвертьфінальніматчіЛігиЄвропи
 
Ганновер- Атлетіко1:2.(Першийматч1:2)
 
Металіст -Спортинг1:1 (1:2)
 
Атлетик-Шальке042:2(4:2)
 
Валенсія- АЗ4:0(1:2)

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Тож у цілковито "піренейському" півфіналі грають

Атлетіко - Валенсія

Спортинг - Атлетик

Півфінальні зустрічі Ліги Європи пройдуть 19 і 26 квітня. Фінал відбудеться 9 травня в Бухаресті.

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