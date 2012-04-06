Результати матчів Ліги Європи
06:59, 06 квітня 2012Спорт
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Металіст залишає Лігу Європи, а півфінал повністю переїжджає на Піренейський півострів
Ліга Європи
ЗакінчилисячвертьфінальніматчіЛігиЄвропи
Ганновер- Атлетіко1:2.(Першийматч1:2)
Металіст -Спортинг1:1 (1:2)
Атлетик-Шальке042:2(4:2)
Валенсія- АЗ4:0(1:2)
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Тож у цілковито "піренейському" півфіналі грають
Атлетіко - Валенсія
Спортинг - Атлетик
Півфінальні зустрічі Ліги Європи пройдуть 19 і 26 квітня. Фінал відбудеться 9 травня в Бухаресті.
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