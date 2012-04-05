Міліція задіє вертоліт для охорони матчу «Шахтар» - «Динамо»

Донецька міліція заявила про свою готовність до охорони громадського порядку під час проведення футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Динамо» (Київ), який у рамках Чемпіонату України відбудеться 7 квітня 2012 року на стадіоні «Донбас-Арена».

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні відзначено, що цей матч належить до категорії підвищеної складності, оскільки через ажіотаж уболівальників до гри, продано не тільки сидячі, а й усі стоячі місця чаші стадіону. До того ж очікується приїзд 2,5 тисяч активних фанатів гостьової команди.

В охороні громадського порядку візьмуть участь близько 800 міліціонерів полку патрульної служби, райвідділів Донецька, ДАІ, спецпідрозділів «Беркут», «Грифон», «Титан». У відстежуванні пересувань маси уболівальників і виявленні порушень порядку буде задіяно також міліційний вертоліт.