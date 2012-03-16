Апеляційний комітет УЄФА залишив у силі дискваліфікацію Рибки

Сьогодні Апеляційний комітет УЄФА залишив у силі вердикт про дворічну дискваліфікацію воротаря ФК «Шахтар» (Донецьк) Олександра РИБКИ за вживання допінгу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі клубу.

Згідно з повідомленням, Апеляційний комітет УЄФА в Ньйоні виніс ухвалу після того, як розглянув апеляцію О.РИБКИ.

«Це надзвичайно жорсткий вердикт, який жодним чином не відповідає тяжкості провини футболіста», - відзначили в прес-службі і наголосили, що О.РИБКА «налаштований продовжувати боротьбу і подавати нову апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні».

«Клуб з розумінням ставиться до цього рішення гравця «Шахтаря», - зазначили в «Шахтарі».

Довідка УНІАН. Воротар ФК «Шахтар» (Донецьк) О.РИБКА наприкінці січня 2012 року рішенням УЄФА був дискваліфікований на два роки за вживання допінгу. В інтерв`ю газеті «Спорт-експрес в Україні» генеральний директор «Шахтаря» Сергій ПАЛКІН повідомив: «Найобразливіше, що йдеться не про якийсь складний з медичного погляду стимулятор, а про нешкідливий сечогінний препарат, який коштує копійки і продається в будь-якій аптеці». «Футболіст приймав його, аби скинути вагу. Але оскільки за допомогою цих ліків можна завуалювати присутність в організмі справжнього допінгу, його також занесено до переліку заборонених препаратів», - сказав гендиректор «Шахтаря». Вчинок воротаря, який не погодив прийом препарату з лікарем команди, С.ПАЛКІН назвав безвідповідальним. О.РИБКА виступає за «Шахтар» з липня 2011 року. Гравець національної збірної України. Чемпіон України і володар Кубка України 2007 року. Срібний призер чемпіонату Європи U-21 2006 року.