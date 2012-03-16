Визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів

Жеребкування вирішальних стадій плей-офф єврокубків сезону 2011/12 відбулося сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні, повідомляє сайт УЄФА

Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА почалося о 12:45 за Києвом.

У матчах 1/4 зустрінуться:

АПОЕЛ (Кіпр) -"Реал" (Іспанія)

"Олімпік" (Франція) -"Баварія" (Німеччина)

"Бенфіка" (Португалія) - "Челсі" (Англія)

"Мілан" (Італія) - "Барселона" (Іспанія)

Перші зустрічі двоматчевих поєдинків з іграми вдома і на виїзді відбудуться 27 і 28 березня, матчі-відповіді - 3 і 4 квітня.

Жеребкування півфіналу теж пройшло 16 березня. Перші поєдинки півфіналу будуть зіграні за два тижні після чвертьфіналу, а саме - 17 і 18 квітня, відповіді - 24 і 25 квітня. У них зустрінуться:

Переможець 2 - Переможець 1

Переможець 3 - Переможець 4

Вирішальний поєдинок відбудеться 19 травня в Мюнхені.