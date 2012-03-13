Новачок «Динамо» побив рекорд чемпіонату України

Нападник київського "Динамо" швейцарець Адмір Мехмеді вже встиг стати рекордсменом чемпіонату України.

Його перший гол в офіційних матчах "біло-синіх" у ворота криворізького "Кривбасу" в 22-му турі Прем'єр-ліги став найпізнішим в історії української першості, повідомляє ТСН. Нагадаємо, що Мехмеді відзначився на 8-ій компенсованій хвилині, встановивши остаточний рахунок у матчі - 3:0.

Відзначимо, що до цього рекорд належав екс-форвардові киян Максиму Шацьких і півзахиснику луганської "Зорі" Сергію Шевчуку. Обидва футболісти врятували свої команди від поразки на 6-ій компенсованій хвилині. Цікаво, що Шацьких забив саме "Кривбасу" п'ять років тому. А Шевчук розписався у воротах ФК "Львів" у 2008-му.