Бразилія відмовляється мати справу з генсеком ФІФА
23:29, 03 березня 2012Спорт
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Міністр спорту Бразилії заявив, що його уряд відмовляється мати справу з керівником Міжнародної футбольної асоціації
МіністрспортуБразиліїзаявив,щоуряд цієїкраїнивідмовляєтьсяматисправу згенеральнимсекретаремМіжнародноїфутбольноїасоціації (ФІФА)ЖеромВалькомпіслятого, як тойрозкритикувавхідпідготовкидо чемпіонатусвіту 2014року,повідомляєБі-бі-сі.
ЗасловамиВалька, будівельніроботизі спорудженняновихстадіонів, готелівта транспортноїінфраструктурисильновідстаютьвід графіка.
"Бразильськіорганізаторипотребують гарногокопняка", -додавобуренийсекретар,зазначившищо,на його думку, бразильцібільше прагнутьвигратичемпіонат,ніж йогогідноприйняти.
МіністрспортуАльдоРебелрозціниввислівВалька, якобразливий.Вінтакождодав,що Бразиліяне розриваєвідносиниз ФІФАвцілому,але не співпрацюватимелишез цимчиновником.
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