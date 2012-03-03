Бразилія відмовляється мати справу з генсеком ФІФА

Міністр спорту Бразилії заявив, що його уряд відмовляється мати справу з керівником Міжнародної футбольної асоціації

МіністрспортуБразиліїзаявив,щоуряд цієїкраїнивідмовляєтьсяматисправу згенеральнимсекретаремМіжнародноїфутбольноїасоціації (ФІФА)ЖеромВалькомпіслятого, як тойрозкритикувавхідпідготовкидо чемпіонатусвіту 2014року,повідомляєБі-бі-сі.



ЗасловамиВалька, будівельніроботизі спорудженняновихстадіонів, готелівта транспортноїінфраструктурисильновідстаютьвід графіка.



"Бразильськіорганізаторипотребують гарногокопняка", -додавобуренийсекретар,зазначившищо,на його думку, бразильцібільше прагнутьвигратичемпіонат,ніж йогогідноприйняти.



МіністрспортуАльдоРебелрозціниввислівВалька, якобразливий.Вінтакождодав,що Бразиліяне розриваєвідносиниз ФІФАвцілому,але не співпрацюватимелишез цимчиновником.

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