Результати матчів Ліги чемпіонів
06:46, 23 лютого 2012Спорт
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Два м`ячі під завісу гри
Закінчилисячерговіматчі1/8Лігичемпіонів Марсель- Інтер1:0 (Айю 90+3) Базель -Баварія1:0
Марсель- Інтер1:0 (Айю 90+3)
Базель -Баварія1:0(Штокер 85)
Матчі-відповідіцихкомандпризначеніна 13 березня Нагадаємо, що ранішезіграли Наполі-Челсі3:1.Матч-відповідь 14 березня ЦСКАМ- РеалМадрид1:1(14березня) Зеніт-Бенфіка3:2(6березня) Мілан -Арсенал4:0(6березня) Ліон-АПОЕЛ1:0(7березня) Байєр-Барселона1:3(7березня)
Нагадаємо, що ранішезіграли
Наполі-Челсі3:1.Матч-відповідь 14 березня
ЦСКАМ- РеалМадрид1:1(14березня)
Зеніт-Бенфіка3:2(6березня)
Мілан -Арсенал4:0(6березня)
Ліон-АПОЕЛ1:0(7березня)
Байєр-Барселона1:3(7березня)
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