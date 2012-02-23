Результати матчів Ліги чемпіонів

06:46, 23 лютого 2012
Спорт
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Два м`ячі під завісу гри

Закінчилисячерговіматчі1/8Лігичемпіонів

Марсель- Інтер1:0 (Айю 90+3)

Базель -Баварія1:0

(Штокер 85)

Матчі-відповідіцихкомандпризначеніна 13 березня

Нагадаємо, що ранішезіграли

Наполі-Челсі3:1.Матч-відповідь 14 березня

ЦСКАМ- РеалМадрид1:1(14березня)

Зеніт-Бенфіка3:2(6березня)

Мілан -Арсенал4:0(6березня)

Ліон-АПОЕЛ1:0(7березня)

Байєр-Барселона1:3(7березня)

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