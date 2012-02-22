Визначився перший учасник 1/8 Ліги Європи

Лідер чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" здобув розгромну перемогу над португальським "Порту" і став першим учасником 1/8 фіналу Ліги Європи.

Загальний рахунок протистояння - 6:1 на користь "городян".

Відразу після жеребкування плей-офф спеціалісти назвали цю пару центральним протистоянням 1/16 фіналу Ліги Європи. На ділі "дракони", які виграли Лігу Європи у минулому сезоні, зазнали поразки за всіма статтями. У наступному раунді "Манчестер Сіті" зіграє з переможцем пари "Спортинг" (Лісабон, Португалія) - "Легія" (Варшава, Польща).

Ліга Європи.

1/16 фіналу

Повторний матч (перша гра 2:1)

Манчестер Сіті (Англія) - Порту (Португалія) - 4:0

ТСН