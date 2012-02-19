Поліція затримала британського боксера Чісору

Поліція Мюнхена затримала британського боксера Дерека Чісору, який влаштував сутичку зі своїм співвітчизником Девідом Хеєм, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на АП.

Чісора цієї суботи програв у Мюнхені українцеві Віталію Кличку, який захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Під час прес-конференції після бою Чісора побився з колишнім чемпіоном світу за версією WBA Хеєм.

Співробітники поліції планували узяти свідчення у Чісори і Хея в готельних номерах, у яких боксери зупинилися в Мюнхені, проте жодного з них застати не вдалося. Чісору і його тренера затримали в аеропорту і вони вже дали свідчення. Як повідомив представник поліції Готфрід Шліхт, пізніше стане відомо, чи пред`являть британцеві звинувачення.

Що стосується Хея, то, за словами Шліхта, його місцезнаходження поки невідоме, і співробітники правопорядку розшукують його.

За даними ЗМІ, сутичка між двома британськими боксерами сталася через те, що Чісора почав знущатися з Хея, нагадавши співвітчизникові про поразку в торішньому бою з Володимиром Кличком. Крім того, Чісора викликав Хея на поєдинок. В результаті бійки, яка тривала близько п`яти хвилин, менеджер Хея Адам Бут отримав розсічення.