Результати 6-го туру Чемпіонату України з футболу

Зоря - Дніпро 0:1 (Самодін 36)

Металіст - Шахтар 1:3 (Дівич 48 - Гладкий 17, Фернандіньйо 68, Ісіньйо 84)

Динамо - Карпати 7:3 (Шацьких 16, Бангура 30, 63, 82, Маркович 44, Корреа 90+1 - Батіста 8, Пшеничних 20 (автогол), Ковель 43, Кобін 51)

Закарпаття - Чорноморець 2:0 (Козоріз 70, Марцваладзе 90)

Металург (Д) - Кривбас 0:1 (Іщенко 24)

Нафтовик - Металург (3) 0:1 (Лаврович 63)

Таврія - ФК Харків 1:0 (Гоменюк 11)

Ворскла - Арсенал 2:1 (Грумич 37, Кравченко 57 - Селезньов 48)

Дніпро і Шахтар - з 18 і 16 очками, відповідно - продовжують очолювати таблицю. Металург (3) і Таврія, вигравши свої матчі, наздогнали Металіст, і тепер у трьох команд по 10 очок. Динамо з 9 очками на 6-й позиції. У Металурга, ФК Харків, Чорноморця - по 8, у Арсенала, Зорі, Закарпаття, Ворскли - по 7, у Карпат і Кривбасу - по 4. Нафтовику шостий тур не вдається ні виграти, ні гол забити.