Києву для підготовки стадіонів до Євро-2012 необхідно 1,5 млрд. грн.

Для підготовки стадіонів і тренувальних центрів до Євро-2012 Києву необхідно 58,8 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив начальник Головного управління з фізичної культури і спорту КМДА Петро БУРКАЦЬКИЙ під час розширеного засідання колегії КМДА.

За його словами, для проведення тренувань чотирьох команд планується чотири тренувальні центри. Крім того, буде підготовлено 13 стадіонів і спорткомплексів, які на сьогодні використовуються дитячо-юнацькими спортивними школами столиці.

За даними П.БУРКАЦЬКОГО, обсяги витрат на цю роботу, враховуючи будівництво нового стадіону, становлять 1 млрд. 558,8 млн. грн. Роботи з об`єктів комунальної власності оцінюються в 13,8 млн. грн., а об`єктів державної власності – в 45 млн. грн.

Він зазначив, що відповідно до доручення Президента і прем`єр-міністра окремого розгляду вимагає питання забудови на Троїцькій площі перед НСК «Олімпійський» і забезпечення вимог УЄФА щодо безпеки.

Забудовникам ТРЦ «Троїцький» ТОВ «Юджин» управління пропонує провести аудит проекту будівництва ТРЦ за участю Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ і Мінрегіонбуду, за результатами якого слід відкоригувати проект будівництва.

За його словами, залишилося невирішеним питання розміщення нового стадіону. Пропонується два майданчики – на просп. Глушкова (територія ВДНГ) і на вул. Поліській, 6 в районі Червоного Хутора.

Фан-зонами, відповідно до заявки України, в Києві визначені Хрещатий парк (амфітеатр біля арки Дружби Народів), Майдан Незалежності і вул. Хрещатик. Пропонується також розмістити в столиці 27 екранів у місцях масового перебування і відпочинку киян.

Довідка УНІАН. Чемпіонат Європи з футболу 2012 року пройде в червні-липні і триватиме три тижні. У Києві відбудуться матчі однієї з груп (чотири команди), а також чвертьфінал і фінал, які планується провести на реконструйованому НСК «Олімпійський».

За оцінкою ГУ з фізичної культури і спорту КМДА, Київ відвідає більш як 200 тис. туристів і вболівальників.