Ахметов і Колесніков приїхали в лікарню до Луческу

Головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу, який перебуває в лікарні у Бухаресті після ДТП, заявив, що почувається краще.



У неділю його в лікарні відвідали президент клубу Ринат Ахметов і віце-прем'єр України Борис Колесніков, а сам Луческу вперше після ДТП дав інтерв'ю прес-службі клубу.



"Передайте, будь ласка, уболівальникам, що я роблю все, щоб швидше відновитися. Почуваюся вже краще. Дуже приємна увага, яку мені виявили, я відчуваю турботу. Я вдячний уболівальникам і зі свого боку буду намагатися якомога швидше повернутися".



Утім, тренер не зміг назвати термін повернення: "Це залежатиме від того, як піде процес відновлення. Як скажуть лікарі", - зазначив він.



Крім того, Луческу заявив, що не турбується за команду, яка мусить готуватися до весняних матчів без нього.



"Зрозуміло, я б волів бути разом зі своєю командою." Шахтар "- це моє життя, те, чого мені найбільше не вистачає. Але так уже вийшло, що команда змушена готуватися без мене. Я впевнений, що процес підготовки пройде на найвищому рівні. Наші футболісти - великі професіонали, знають, що потрібно робити, як готуватися. Крім того, хлопці розуміють, які високі завдання і цілі перед нами стоять. Тренерський штаб - та Олександр Спиридон, і Карло Ніколіні - прекрасно знайомі з вимогами і схемою, за якими ми готуємося всі ці роки. Тож у цьому плані я спокійний ", - сказав Луческу.