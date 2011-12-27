Кварцяного відправили у відставку

Наставника «Волині» (Луцьк) Віталія Кварцяного відправлено у відставку. Про це з посиланням на «Спорт-Експрес» пише "Дзеркало тижня. Україна".

Його було викликано на розмову з керівництвом, під час якої йому повідомили про звільнення без роз`яснення причин. На даний момент всі помічники В.Кварцяного залишаються на своїх місцях і будуть працювати з командою доти, поки не призначать нового головного тренера.

Як відомо, після матчу з харківським «Металістом», коли було вилучено з поля двох гравців «Волині», В.Кварцяний безсторонньо висловився про українських арбітрів. Він заявив, що знає «хто бере і скільки бере».