Результати матчів Ліги Європи

06:12, 16 грудня 2011
Спорт
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Сьогодні жеребкування раунду плей-офф

Закінчилисяматчіостаннього6-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахA-CіG-I
 
ГрупаA
 
ПАОК-Рубін1:1

ШемрокРоверс-Тоттенхем0:4

Післяшестиігор:ПАОК- 12очок, Рубін- 11, Тоттенхем- 10,ШемрокРоверс- 0
 
ГрупаB
 
Копенгаген -Стандард0:1

Ганновер- Ворскла3:1

Післяшестиігор:Стандард- 14очок, Ганновер- 11, Копенгаген- 5, Ворскла- 2
 
ГрупаC
 
ПСВ -Рапід2:1

Хапоель -Легія2:0

Післяшестиігор:ПСВ- 16очок,Легія- 9,Хапоель- 7, Рапід- 3
 
ГрупаG
 
АЗ -Металіст1:1

Аустрія -Мальме2:0

Післяшестиігор:Металіст- 14очок, АЗ- 8, Аустрія- 8,Мальме- 1
 
ГрупаH
 
Брюгге- Брага1:1

Бірмінгем- Марібор1:0

Післяшестиігор:Брюгге- 11очок, Брага- 11, Бірмінгем- 10,Марібор- 1
 
ГрупаI
 
Удінезе-Селтік1:1

Атлетіко -Ренн3:0
 
Післяшестиігор:Атлетіко -13 очок,Удінезе- 9, Селтік- 6,Ренн- 3

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Сьогодні в Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та 1/16 і 1/8 фіналу Ліги Європи

У плей-офф Ліги чемпіонів зустрінуться переможці груп (Баварія, Інтер, Бенфіка, Реал, Челсі, Арсенал, АПОЕЛ, Барселона) з командами, що посіли другі місця (Наполі, ЦСКА, Базель, Ліон, Байєр, Марсель, Зеніт, Мілан).

Переможці груп проведуть перші матчі на виїзді. Суперниками не можуть бути команди з однієї країни або з однієї групи попереднього етапу.

Вісім клубів, що зайняли на груповому етапі Ліги чемпіонів треті місця, продовжать виступ у Лізі Європи.

В 1/16 фіналу Ліги Європи 12 переможців груп (ПАОК, Стандард, ПСВ, Спортинг, Бешикташ, Атлетік, Металіст, Брюгге, Атлетіко, Шальке, Твенте, Андерлехт) і чотири найкращі команди, що посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів (МЮ, Манчестер Сіті, Порту і Валенсія), зіграють проти клубів, що посіли другі місця в Лізі Європи (Рубін, Ганновер, Легія, Лаціо, Сток Сіті, Зальцбург, АЗ, Брага, Удінезе, Стяуа, Вісла, Локомотив), та другої четвірки з ЛЧ (Трабзонспор, Аякс, Олімпіакос, Вікторія).

Після жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи будуть визначені пари 1/8 фіналу. Матчам 1/16 фіналу надані номери - в кожній кульці, вийнятій з "акваріума", буде папірець з написом "Переможець пари №".

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів почнеться о 13.00.

Жеребкування 1/16 і 1/8 фіналу Ліги Європи - о 14.00.

 

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