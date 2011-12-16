Результати матчів Ліги Європи
Сьогодні жеребкування раунду плей-офф
Закінчилисяматчіостаннього6-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахA-CіG-I
ГрупаA
ПАОК-Рубін1:1
ШемрокРоверс-Тоттенхем0:4
Післяшестиігор:ПАОК- 12очок, Рубін- 11, Тоттенхем- 10,ШемрокРоверс- 0
ГрупаB
Копенгаген -Стандард0:1
Ганновер- Ворскла3:1
Післяшестиігор:Стандард- 14очок, Ганновер- 11, Копенгаген- 5, Ворскла- 2
ГрупаC
ПСВ -Рапід2:1
Хапоель -Легія2:0
Післяшестиігор:ПСВ- 16очок,Легія- 9,Хапоель- 7, Рапід- 3
ГрупаG
АЗ -Металіст1:1
Аустрія -Мальме2:0
Післяшестиігор:Металіст- 14очок, АЗ- 8, Аустрія- 8,Мальме- 1
ГрупаH
Брюгге- Брага1:1
Бірмінгем- Марібор1:0
Післяшестиігор:Брюгге- 11очок, Брага- 11, Бірмінгем- 10,Марібор- 1
ГрупаI
Удінезе-Селтік1:1
Атлетіко -Ренн3:0
Післяшестиігор:Атлетіко -13 очок,Удінезе- 9, Селтік- 6,Ренн- 3
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Сьогодні в Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та 1/16 і 1/8 фіналу Ліги Європи
У плей-офф Ліги чемпіонів зустрінуться переможці груп (Баварія, Інтер, Бенфіка, Реал, Челсі, Арсенал, АПОЕЛ, Барселона) з командами, що посіли другі місця (Наполі, ЦСКА, Базель, Ліон, Байєр, Марсель, Зеніт, Мілан).
Переможці груп проведуть перші матчі на виїзді. Суперниками не можуть бути команди з однієї країни або з однієї групи попереднього етапу.
Вісім клубів, що зайняли на груповому етапі Ліги чемпіонів треті місця, продовжать виступ у Лізі Європи.
В 1/16 фіналу Ліги Європи 12 переможців груп (ПАОК, Стандард, ПСВ, Спортинг, Бешикташ, Атлетік, Металіст, Брюгге, Атлетіко, Шальке, Твенте, Андерлехт) і чотири найкращі команди, що посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів (МЮ, Манчестер Сіті, Порту і Валенсія), зіграють проти клубів, що посіли другі місця в Лізі Європи (Рубін, Ганновер, Легія, Лаціо, Сток Сіті, Зальцбург, АЗ, Брага, Удінезе, Стяуа, Вісла, Локомотив), та другої четвірки з ЛЧ (Трабзонспор, Аякс, Олімпіакос, Вікторія).
Після жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи будуть визначені пари 1/8 фіналу. Матчам 1/16 фіналу надані номери - в кожній кульці, вийнятій з "акваріума", буде папірець з написом "Переможець пари №".
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів почнеться о 13.00.
Жеребкування 1/16 і 1/8 фіналу Ліги Європи - о 14.00.