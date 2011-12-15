Суркіс про Хачеріді: Я не розумію, чи є у нього голова

Президент "Динамо" Ігор Суркіс оштрафує Євгена Хачеріді за те, що у грі з "Маккабі" захисник підвів свій клуб.

Про це Суркіс заявив після гри, передає "Чемпіон".

"Треба було вигравати, але ж, ви бачите, у нас є люди, які підводять команду. Алмейда - така справа, момент прогавили, а Хачеріді не треба було лізти у цю боротьбу", - сказав він.

"Хачеріді напевно не розуміє, в якій команді він грає. Якби всі штрафи, які він вже заплатив, зібрати - можна купити нормального центрального захисника. Я не розумію, чи є у нього голова? Скільки з ним говориш, але таке враження, що розмовляєш зі стіною", - зазначив президент "Динамо".

На питання, як він оцінює єврокубковий сезон для "Динамо", Суркіс відповів: "Провальний сезон. Так грати на міжнародному рівні не можна".

Також Суркіс зазначив, що у міжсезоння команда обов`язково буде підсилюватись.