Віталій Кличко битиметься 25 лютого

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Віталій Кличко проведе наступний бій 25 лютого в "Olympiahalle" Мюнхена.

У числі суперників українця називаються Олександр Дмитренко і Дерек Чісора. Для бою з Девідом Хеєм "Олімпійська арена" (12 тисяч місць) занадто мала, вважає Abendzeitung München.

Переговори з "Олімпійським парком" ("Olympiapark"), на території якого знаходиться "Olympiahalle", знаходяться на завершальній стадії, і на прес-конференції в наступну середу про поєдинок буде оголошено офіційно.

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