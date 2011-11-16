Результати стикових матчів Євро-2012

06:23, 16 листопада 2011
Спорт
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Триває другийтурстиковихматчів міжкомандами, що посілидругі місцявгруповомураунді, за вихіду фіналЄвро-2012.

Хорватія- Туреччина0:0(першийтур3:0)

Чорногорія-Чехія0:1 (0:2)

Ірландія- Естонія1:1 (4:0)

Португалія- Боснія іГерцеговина6:2 (0:0)

Запідсумками двохзустрічейу фінальнучастину Євро-2012пройшлиХорватія,Чехія,Ірландія, Португалія.

Раніше -разомз країнами-господаркамиУкраїнаіПольщеюта чиннимчемпіономІспанією- дофіналупройшли

переможцігруповогораунду:Німеччина,Росія,Італія,Франція,Нідерланди,Греція,Англія,Данія ікраща зкоманд, що посіли другемісце -Швеція.

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