Результати стикових матчів Євро-2012

Триває другийтурстиковихматчів міжкомандами, що посілидругі місцявгруповомураунді, за вихіду фіналЄвро-2012. Хорватія- Туреччина0:0(першийтур3:0) Чорногорія-Чехія0:1 (0:2) Ірландія- Естонія1:1 (4:0) Португалія- Боснія іГерцеговина6:2 (0:0) Запідсумками двохзустрічейу фінальнучастину Євро-2012пройшлиХорватія,Чехія,Ірландія, Португалія. Раніше -разомз країнами-господаркамиУкраїнаіПольщеюта чиннимчемпіономІспанією- дофіналупройшли переможцігруповогораунду:Німеччина,Росія,Італія,Франція,Нідерланди,Греція,Англія,Данія ікраща зкоманд, що посіли другемісце -Швеція.

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