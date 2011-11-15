Збірна України вигризла перемогу у Львові
22:52, 15 листопада 2011Спорт
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На останніх хвилинах
Завершився товариський матч із футболу між збірними України й Австрії.
Рахунок 2:1. Голи на рахунку Артема Мілевського (18), Марко Девіча (92) і Марко Арнаутовича (71).
Українська збірна догравала матч у меншості - за затіяну бійку другу жовту картку отримав Олександр Кучер.
На останніх хвилинах матчу уся "Львів-Арена" підтримувала "синьо-жовту" збірну виконанням національного гімну.
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