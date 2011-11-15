Збірна України вигризла перемогу у Львові

На останніх хвилинах

Завершився товариський матч із футболу між збірними України й Австрії. Рахунок 2:1. Голи на рахунку Артема Мілевського (18), Марко Девіча (92) і Марко Арнаутовича (71). Українська збірна догравала матч у меншості - за затіяну бійку другу жовту картку отримав Олександр Кучер. На останніх хвилинах матчу уся "Львів-Арена" підтримувала "синьо-жовту" збірну виконанням національного гімну.

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