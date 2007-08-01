Челсі переміг завдяки Дрогба

Лондонський "Челсі" обіграв у гостях у товариському матчі данський "Брондбю" – 2:0. Обидва голи на рахунку Дідьє Дрогба, який, таким чином, забив уже три м`ячі за час передсезонних матчів. Українець Андрій Шевченко весь матч просидів на лавці запасних.

"Брондбю" - "Челсі": 0:2

Голи: Дрогба 61, 84.

"Челсі": Кудічіні (Чех, 46), Джонсон, Бен-Хаїм, Карвалью, Е.Коул (Хатчинсон, 64), Мікель (Пісарро, 29), Сідуелл (Грант, 78), Лемпард, Райт-Філіпс, Дрогба, Малуда (Д.Коул, 46).

"Брондбю": Андерсен (Торнес 67), Рандрап, Ховард, Нільсен (к) (Уїльямс 78), М.Расмуссен (Ріттер 45), Міккельсен (Йоргенсен 45), Спелманн (Гісласон 45), Дагаард (Лантц 45), Мадсен (Лорентсен 45), Ерікссон (Ретов 45), МД Расмуссен (Катонго 64).