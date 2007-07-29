Переможець 1-го чемпіонату Німеччини з футболу визначився через 113 років

28 липня 2007 року футбольний клуб "Вікторія" з Берліна став офіційним переможцем першого чемпіонату Німеччини з футболу, який пройшов у 1894 році, повідомляє Reuters.

Нещодавно футбольний союз Німеччини ухвалив рішення розіграти цей титул, оскільки в 1894 році фінальна гра так і не відбулася.

У фіналі повинні були брати участь берлінська "Вікторія" і "Ханау" з однойменного міста на південному заході країни. Тоді футболісти "Ханау" не знайшли грошей на дорогу, і чемпіонами зважаючи на те, що суперник не з’явився на матч, були визнані берлінці. Пізніше команда "Ханау" подала скаргу на несправедливість по відношенню до себе. Розіграти титул наново було вирішено лише 113 років по тому.

25 липня в домашній зустрічі "Ханау" програв "Вікторії" з рахунком 3:0. Матч у відповідь 28 липня закінчилася внічию 1:1, і "Вікторія" виграла титул за сумою двох зустрічей.

Нинішні "Вікторія" і "Ханау" виступають в регіональних лігах Німеччини і складаються з любителів, але "Вікторія" вважається командою вищого статусу.

Лента.ру