Результати матчів у відповідь 1-го раунду Ліги чемпіонів

Зіграні матчі у відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів в шести парах. Ось як вони завершилися (у дужках - результати перших матчів): "Астана" (Казахстан) - "Олімпі" (Руставі, Грузія) - 3:0 (0:0) БАТЕ (Білорусь) - "Апоель" (Кіпр) - 3:0 у додатковий час (0:2) "Рейнджерс" (Андорра) - "Шериф" (Молдавія) - 0:3 (0:2) "Каунас" (Литва) - "Зета" (Чорногорія) - 3:2 (1:3) "Сараєво" (Боснія і Герцеговина) - "Марсакслокк" (Мальта) - 3:1 (6:0) "Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Хазар" (Ленкорань, Азербайджан) - 3:1 у додатковий час (1:1) Радіо Свобода

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