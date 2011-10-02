Результати 12-го туру Чемпіонату України з футболу
Усі лідери - в порядку
Сьогоднішніми матчами завершився 12-й тур Чемпіонату України з футболу
Іллічівець - Металіст 0:1 (Едмар)
Шахтар - Зоря 4:1 (Коста 44, Селезньов 50, 62, Едуардо 70 - Мілько 21)
Ворскла - Динамо 1:2 (Краснопьоров 36 - Ідей 65, Ярмоленко 69)
Арсенал - Металург 1:0 (Богданов 90 +1)
Нагадаємо, що раніше зіграли ...
Кривбас - Оболонь 1:0 (Костишин 78)
Чорноморець - Таврія 1:0 (Матос 2)
Волинь - Карпати 0:2
Дніпро - Олександрія 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калініч 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25)
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Ігри 13-го туру призначені на:
14 жовтняОлександрія (10) - Іллічівець (9)
Зоря (11) - Ворскла (17)
15 жовтня
Таврія (17) - Шахтар (30)
Металіст (28) - Чорноморець (11)
16 жовтняМеталург (16) - Кривбас (20)
Карпати (10) - Арсенал (20)
Оболонь (5) - Дніпро (15)
Динамо (30) - Волинь (12)