Динамо виграло «полтавську битву»

Завершився матч 12-го туру Чемпіонату України з футболу «Ворскла» - «Динамо». Цікавий і багатий на моменти поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 1:2. Перший гол забив ворсклянин Олег Краснопьоров (36 хвл), а в біло-синіх відзначилися Ідейє (65) і Ярмоленко (69).

На даний момент свої матчі зіграли також: «Шахтар», який відігрався на «Зорі». На один гол луганців гірники відповіли чотирма (4:1. Коста 44, Селезньов 50, 62, Едуардо 70 – Мілько 22) і «Металіст», який у невиразній грі на виїзді мінімально здолав маріупольський «Іллічівець» 0:1 (гол на рахунку Едмара 55).