Помер вцілілий в авіакатастрофі хокеїст «Локомотива» Галімов

У Москві помер хокеїст «Локомотива» Олександр Галімов, який постраждав у результаті авіакатастрофи під Ярославлем.

Про це УНІАН повідомили в Інституті хірургії імені Вишневського.

«Вранці 12 вересня, незважаючи на терапію, що проводиться з використанням усіх можливих сучасних методів лікування, в опіковому центрі Інституту хірургії ім. О.В.Вишневського помер Олександр Галімов від опіків, несумісних з життям», - зазначається у повідомленні установи.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня під Ярославлем розбився літак Як-42. На борту перебувала місцева хокейна команда «Локомотив». Спортсмени летіли до Мінська на гру першого туру регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ).

З 45 осіб вижили лише член екіпажа Олександр СИЗОВ і хокеїст О.Галімов. На борту літака також перебували громадяни України Віталій Анікієнко, Данило Собченко і Олександр В’юхін.