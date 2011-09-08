ФК "Пахтакор" висловив співчуття хокейному клубу "Локомотив"
19:53, 08 вересня 2011Спорт
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"Знаємо, що таке втратити цілу команду"
Ташкентський футбольний клуб "Пахтакор" висловив співчуття рідним і близьким хокеїстів ярославського "Локомотива", які загинули в авіакатастрофі, повідомив РІА "Новости" представник "Пахтакора".
"Пахтакор" пережив подібну трагедію 11 серпня 1979 року, коли вся команда, прямуючи на матч, загинула в авіакатастрофі.
"Дуже сподіваємося, що найближчим часом нове покоління ХК "Локомотив" радуватиме всіх своїх уболівальників красивою грою. Вічна їм пам`ять", - сказав співрозмовник агентства.
"Ми по собі знаємо, що таке втратити цілу команду", - сказав представник "Пахтакора".
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