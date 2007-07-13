На жіночий чемпіонат світу з футболу претендують 5 країн

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосить господарів чемпіонату світу з футболу серед чоловічих команд 2014 року і світової першості серед жінок 2011 року наприкінці жовтня, інформує AP.

Виконком ФІФА оголосить свій вибір 30 жовтня, а за день до цього кандидати зможуть представити керівництву федерації останні презентації своїх заявок.

Єдиним кандидатом на проведення ЧС-2014 на даний момент є Бразилія, яка має до 31 липня підтвердити свою заявку.

На жіночий чемпіонат світу-2011 претендують п`ять країн - Австралія, Німеччина, Канада, Перу і Франція. Всі вони повинні надати до ФІФА необхідний пакет документів з гарантіями до 15 жовтня.