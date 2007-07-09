На зустріч президентів України і Польщі Ахметов прилетів на власному літаку

У державній резиденції Президента України «Синьогора», що в селі Гута Богородчанського району, закінчилась зустріч президентів України і Польщі у вузькому колі. Після цієї зустрічі у гетьманській залі розпочалась розширена зустріч, на якій мають узгодити спільні дії з підготовки та проведення в Україні та Польщі Чемпіонату з футболу ЄВРО-2012.

Польську сторону представляють, крім Президента Польщі Лєха Качинського, надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Яцик Ключковськи, міністр спорту Томаш Ліпєц, глава адміністрації президента Польщі Ельжбета Якубяк, перший заступник міністра закордонних справ Павел Коваль, віце-директор бюро закордонних справ канцелярії президента Уршула Дорошевська. З української сторони, крім Президента України Віктора Ющенка, братимуть участь віце- прем`єр-міністр України Микола Азаров, міністр у справах сім`ї молоді і спорту Віктор Корж, заступник голови секретаріату Президента Олександр Чалий, представник Президента у Верховній Раді Роман Зварич, керівник Офісу Президента України Руслан Демченко , заступник міністра закордонних справ Юрій Костенко та надзвичайний і повноважений посол в Республіці Польща Олександр Моцик. Також на своєму власному літаку прибув народний депутат від Партії регіонів Рінат Ахметов.

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