Суркіс: Я проти Бандери, Сталіна та Берії на стадіоні

Президент "Динамо" Ігор Суркіс не звільняв побитого фанатами співробітника клубу Андрія Саламатова. І засуджує дії футбольних уболівальників.

- Особисто я нікого не звільняв. Я взагалі у відпустці, тому не можу нікого звільнити, - сказав Ігор Михайлович у коментарі Gazeta.ua .- А що стосується того, що сталося, то це повне беззаконня. Коли я свого часу говорив, що не приведу дитини на стадіон, мені дорікали за непатріотизм до клубу. А як інакше, якщо чується один суцільний мат і образи. Коли вони на мою адресу, це така справа, як мовиться, вдячність за ті гроші і сили, які я вкладаю в клуб. Але на подібне беззаконня ми будемо реагувати дуже серйозно.

Щодо того, які заходи планує вжити керівництво клубу Суркіс сказав:

- Ми будемо боротися всіма доступними методами. Зокрема, наберемо потрібну кількість професіоналів, з допомогою яких займемося відстежуванням так званих "уболівальників", яких потім просто не будемо пускати на стадіон. Бажано, щоб нам допомагали правоохоронні органи. Наскільки мені відомо, Верховна Рада прийняла новий закон, за яким міліція може бути присутньою на стадіоні. Раз так, значить будемо вирішувати питання про повернення міліції на трибуни. Не хочу робити з цього ніякої політики, але УЄФА подібні інциденти дуже жорстко присікає, ми постійно платимо штрафи в Прем`єр-лігу. Не кажучи про те, що у нас Євро-2012 на носі.

Відносно постраждалого співробітника, ми йому надамо всіляку допомогу, оплатимо його лікування. Я з ним поговорю, адже щось його змусило одного піти проти львівських уболівальників, які могли неадекватно зреагувати. Що, власне, і сталося. Тих, у свою чергу, тут же підтримали вболівальники "Динамо". У них завжди збуджений стан, воно й зрозуміло, футбол. Але це не дає ніякого права здійснювати подібні вчинки. Все можна і потрібно пояснювати словами.

Висловив президент «Динамо» і своє ставлення до присутності на матчах банерів з такими людьми, як Шухевич і Бандера.

- Не повинно бути ніяких політичних портретів. Неважливо, хто це - Бандера, Сталін, Берія. Тим більше, диктор про це постійно попереджає. Скільки разів, коли палять фаєра, він нагадує про дітей і літніх людей на стадіоні.

Я зустрічався з ультрас, намагався йти їм назустріч. Зміна емблеми була їхньою ідеєю, ось вам нова емблема. Прибрали жорсткий контроль, зробили абонементи за доступною ціною. Словом все, щоб вони могли підтримувати команду, вимагали з неї результат. За результат я готовий відповідати. Але терпіти прояви політики, насильства, екстремізму ми не будемо. Інакше взагалі опинимося відлученими від європейського футболу.

Постійно якимось чином примудряються проносити піротехніку, інші заборонені предмети. Доводиться обшукувати людей, принижувати їх гідність. Але що поробиш, якщо вони по-іншому не розуміють?, - нарікає Суркіс.