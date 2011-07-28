Медалі Олімпійських ігор 2012 року важитимуть майже півкілограма

На літніх Олімпійських іграх 2012 року будуть найбільші медалі за всю історію ігор.

Як повідомляє Національний Олімпійський комітет України, вчора на Трафальгарській площі у Лондоні, у рамках святкування року до старту ігор, принцеса Великої Британії Анна та голова організаційного комітету Олімпіади в Лондоні Себастьян КОУ представили дизайн медалей, що виборюватимуть спортсмени під час Олімпіади.

Автор дизайну нагород – відомий британській художник Девід УОТКІНС. Медалі матимуть 8,5 сантиметрів в діаметрі, 7 міліметрів в товщину, їх вага становитиме 400 грамів. Їхній аверс, за традицією, зображує грецьку богиню перемоги Ніку, яка прямує з Пантеону до міста-господаря Ігор. На реверсі – поєднання 5-ти символічних елементів, серед яких – річка Темза та стилізований під гранований дорогоцінний камінь логотип Олімпійських ігор-2012.

Усі медалі будуть виготовлені у Південному Уельсі – загалом, 2100 екземплярів, які на іграх будуть вручені під час 302-х церемоній нагороджень.