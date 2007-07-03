Ющенко проведе засідання Координаційної ради з підготовки та проведення Євро-2012

Сьогодні під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться засідання Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, захід розпочнеться о 15.00 в Секретаріаті Президента України.

Головна мета – обговорення стану підготовки концепції Державної цільової програми «Забезпечення підготовки і проведення в Польщі та Україні фінального турніру чемпіонату Європи УЄФА-2010/12» та затвердження плану заходів на 2007 – 2012 роки щодо підготовки та проведення в Україні Євро–2012.