Зйомки в Playboy поставили хрест на кар`єрі футбольного арбітра (фото)

Бразильський футбольний арбітр Анна-Паула Олівейра знову опинилася в центрі скандалу після того, як вирішила знятися оголеною для журналу Playboy, повідомляє Ananova.

Вперше вона привернула до себе пильну увагу любителів футболу в травні цього року, коли несправедливо відмінила взяття воріт в одному з матчів кубка країни. Після розслідування 29-річну "лайнсвумен" усунули від суддівства на три матчі, і термін покарання давно закінчився. Проте з того часу їй так і не довірили обслуговувати жодної серйозної гри, дізнавшись про угоду з Playboy.

Глава суддівського корпусу країни Едсон Резенде визнав, що опала пов`язана саме зі зйомками Олівейри в стилі "ню". На його думку, це фактично поставило хрест на її футбольній кар`єрі.

Сама Анна-Паула, відома в Бразилії також своєю боротьбою за права жінок, анітрохи не жалкує про своє рішення. Вона збирається отримати від угоди з Playboy і галасом навколо своєї персони прибуток у розмірі 125 тисяч фунтів стерлінгів.

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