День молоді відзначають богатирськими іграми

У Житомирі у міському Гідропарку в рамках відзначення в Україні Дня молоді розпочав роботу IV відкритий турнір Полісся «Богатирські Ігри».

Як передає кореспондент УНІАН, участь у багатолюдному відкритті турніру взяли керівники міста, відомі спортсмени області та України, відпочиваючі та журналісти.

Планується, що учасником цього заходу буде заслужений майстер спорту України, володар титулу «Найсильніша людина Світу» Василь ВІРАСТЮК, який виступатиме у якості головного рефері змагання.

Серед учасників турніру є представники Житомирської області, а також богатирі зі столиці.

Призери змагання представлятимуть Житомирську область на Всеукраїнських «Козацьких Іграх», що відбудуться 5-7 липня в Чернігові.