У Херсоні під час футбольного матчу побилися вболівальники

У Херсоні під час футбольного матчу між херсонською і миколаївською любительськими командами побилися вболівальники.

Інцидент стався 1 червня під час перенесеного матчу 2-го туру чемпіонату України серед любительських команд між командами "Кристал" (Херсон) і "Торпедо" (Миколаїв), повідомляє офіційний сайт ФК «Кристал».

Матч відбувався в передмісті Херсона – в селищі Чорнобаївка на стадіоні "Колос" і закінчився перемогою миколаївської команди з рахунком 0:3.

На 27-й хвилині першого тайму матчу група хуліганів із Миколаєва раптово напала на групу вболівальників із Херсона, говориться в повідомленні. Деяким із херсонських уболівальників згодом було надано медичну допомогу. Після нетривалої бійки нападники залишили стадіон.

Під час оперативно-розшукових дій міліція затримала кілька хуліганів. Стосовно одного з них порушено кримінальну справу.

У Відділі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області поки що утримуються від коментарів щодо цього інциденту.